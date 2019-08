Carlo Conti in Sardegna con Francesca e il figlio Matteo, un’altra vacanza d’amore (Foto)

Un’altra estate piena d’amore per Carlo Conti che con la sua famiglia ha scelto la Sardegna (foto). Con Francesca Vaccaro e il loro piccolo Matteo c’è un’altra vacanza da godersi tra relax, risate e tante coccole. Sembrano due fidanzatini il conduttore e sua moglie, lei bellissima in costume intero gioca con Carlo che con un telo finge di essere un toreador. La semplicità di Conti è evidente, niente yacht enormi, nessun gazebo super lusso ma la meraviglia di luoghi frequentati da tutti. Così l’estate è gioiosa e il piccolo Matteo è anche più felice di mamma e papà. Abbronzatissimo come il suo babbo a cui resta sempre attaccato durante il bagno in mare. Tuffi, schizzi, nuotate, la maschera da usare e poi la grande passione di casa, la pesca. Carlo Conti mostra a suo figlio altri trucchi per pescare, il piccolo è già un esperto, pochi anni e già dà del filo da torcere al suo papà, anzi sembra sia già più bravo.

VACANZE IN SARDEGNA PER CARLO CONTI E SUA MOGLIE FRANCESCA VACCARO

Le anticipazioni di Tale e Quale Show

L’atmosfera è perfetta, l’allegria è contagiosa, il conduttore Rai si conferma come una bella persona, così dicono i paparazzi che continuano a seguire lui e gli altri vip; i suoi modi di fare e di vivere la giornata, le vacanze, non sono da gran personaggio famoso ma da papà, marito innamorato e amico divertente.





Le vacanze, il tempo libero, sono tutti momenti da dedicare ai suoi cari, il lavoro lo impegna già tanto, anche se molto meno rispetto al passato. Da Ferragosto però sarà di ritorno a casa per preparare la prossima attesa edizione di Tale e Quale Show. Conti ha già rivelato un po’ di anticipazioni e davvero non vediamo l’ora di seguirlo di venerdì sera in prime time.