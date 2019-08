Motta presto papà: Carolina Crescentini incinta? Spunta il pancino sospetto

Continua la storia d’amore tra Motta e Carolina Crescentini. La coppia, amatissima dai fan, è stata fotografata in vacanza nella bella Taormina. Secondo il settimanale Nuovo ci sarebbe una grande novità per l’attrice Carolina Crescentini e il noto cantante. Lei si sarebbe presentata, spesso e volentieri, con abiti lunghi oltre che larghi facendo insospettire, non solo i paparazzi, ma anche tutti i fan. Un ulteriore dettaglio farebbe pensare che Carolina Crescentini e Motta siano in attesa del loro primo figlio. Se così fosse sarebbe sicuramente una notizia molto bella per la coppia che sta insieme ormai da diverso tempo. Ma quale particolare sta facendo insospettire tutti? Andiamo a vederlo.

Carolina Crescentini e Motta in vacanza insieme a Taormina: lei con abiti larghi e costume intero rifiuta il vino e fa insospettire tutti. Un figlio in arrivo?

Il dettaglio che avrebbe fatto insospettire ancora di più i fan della coppia sarebbe il fatto che Motta e la sua Carolina Crescentini si trovavano in piscina a trascorrere delle ore in piena serenità e relax. Eppure i fotografi giunti sul posto avrebbero notato subito che la donna indossava un costume da bagno intero. Non solo però. Il pancino sembrerebbe più che sospetto! Altra conferma? Sempre secondo i paparazzi presenti, la Crescentini avrebbe rifiutato un bicchiere di vino, bevendo soltanto dell’acqua. Insomma gli indizi porterebbero tutti alla possibilità di un figlio in arrivo. Sarà davvero così?

Carolina Crescentini e il cantante Motta aspettano davvero un figlio? Lei non conferma l’ipotesi ma non la smentisce

L’attrice Carolina Crescentini sarebbe poi stata contattata dal settimanale Nuovo. Al suo posto è però intervenuto il portavoce della donna che ha dato una spiegazione senza però una risposta diretta, quella che tutti vorrebbero ascoltare. Il portavoce della Crescentini, infatti, avrebbe affermato di non voler rilasciare nessuna dichiarazione in merito alla situazione. Quindi non c’è alcuna conferma ma nemmeno alcuna smentita sul rumors che intanto sta facendo il giro del web. A questo punto, ai fan della coppia, non resta che aspettare. Magari l’attrice deciderà di parlare direttamente? Staremo sicuramente a vedere per cui continuate a seguirci.

