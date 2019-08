Al Bano Carrisi si gode due Loredane: ritorno di fiamma con la Lecciso?

E’ davvero difficile capire quale sia attualmente il genere di relazione che vivono Al Bano e Loredana Lecciso. I due sono spesso insieme ma potremmo pensare che sia solo per amore di Jasmine e Albano Junior, visto che i ragazzi sono legatissimi al papà e ai loro fratelli. Una cosa è certa: nell’ultimo periodo Loredana Lecciso passa molto tempo presso la Tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, complici anche le vacanze scolastiche e le ferie ( e forse anche l’assenza di Romina Power volata in Croazia per la nascita della piccola figlia di Cristel), la bella salentina può stare di più in compagnia della sua famiglia in terre “nemiche”. Nelle ultime ore poi, è stata proprio Loredana a documentare le sue giornate d’estate presso la tenuta di Al Bano e non era la sola Loredana presente a Cellino! Proprio ieri infatti la Lecciso ha pubblicato sui social una foto che la ritrae in compagnia di Loredana Bertè ospite in questi giorni di Al Bano proprio nella sua tenuta. Al momento quindi tra lei e il suo ex compagno sembra andare tutto per il verso giusto. Le guerre mediatiche forse sono un lontano ricordo e adesso si pensa a stare insieme e a godersi la vita quotidianamente senza affannarsi troppo dietro le notizie di gossip che si rincorrono una dietro l’altra.

ESTATE IN TENUTA CARRISI PER LOREDANA LECCISO: RIAVVICINAMENTO IN CORSO CON AL BANO?

Solo Al Bano e Loredana possono sapere come stanno realmente le cose tra di loro. Che sia di nuovo amore o solo una bella amicizia e un rapporto sereno per amore dei loro figli, noi come sempre auguriamo loro solo il meglio!

E poi attendiamo settembre: con l’inizio dei nuovi programmi televisivi ci saranno sicuramente novità e interviste che ci daranno le risposte che cerchiamo!