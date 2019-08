Elisabetta Gregoraci dice no a Briatore, lui farebbe di tutto per sposarla di nuovo (Foto)

Sbagliava Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, se pensava che la showgirl e conduttrice era tornata con Flavio Briatore e la prova è nel no che lei ha detto all’imprenditore (foto). I soliti bene informati dicono che Briatore farebbe di tutto per riconquistare la mamma di suo figlio e che ha fatto di tutto ma Elisabetta non torna sui suoi passi, sembra che per lei il matrimonio sia finito per sempre ma resta tutto il resto. I fan della coppia speravano in un ritorno di fiamma, il brutto finale tra Bettuzzi e la Gregoraci aveva riacceso ancora di più la speranza ma alla fine non andrà così, niente nuovo matrimonio. Sembra che davvero Flavio volesse sposare di nuovo la Gregoraci, lo racconta la rivista Nuovo riferendo di indiscrezioni che sembrano reali. Tanti i tentativi per ricostruire la famiglia e non solo per il bene del piccolo Nathan Falco.

BRIATORE FAREBBE DI TUTTO PER ELISABETTA GREGORACI

“Lui ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio” questo riferisce Nuovo ma aggiungiamo anche che la splendida Elisabetta Gregoraci in uno dei suoi post ha scritto “Per una volta pensa a ciò che desideri tu” aggiungendo un cuore nero.

Le parole di Bettuzzi sulla fine del legame con Elisabetta Gregoraci





Non è innamorata di nessuno ma forse per la prima volta lo è di se stessa, deve farlo per essere felice davvero. Con un altro post di recente aveva messo a tacere anche Francesco Bettuzzi che diceva che un rapporto di coppia è fatto di due persone e non tre, lasciando intendere che Briatore era tornato nella vita Ely. Adesso è a Mykons, serena, rilassata e pensa al suo futuro.