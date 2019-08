Caterina Balivo prosegue il viaggio in California ma il marito brontola e lei continua a ridere (Foto)

Un viaggio che desiderano di fare in molti quello in California dove adesso si trova Caterina Balivo con la famiglia. Come sempre la conduttrice napoletana non fa mancare foto e video anche quando è in viaggio e non mostra solo gli outfit e ciò che visita ma anche quanto sia brontolone suo marito. La Balivo e Brera sono una coppia molto simpatica ma involontariamente, non cercano di certo la battuta ma è il modo di reagire della conduttrice che è da invidiare. Guido Maria Brera si lamenta per le foto e i video che la moglie posta sui social, allora lei li fa di nascosto e poi ride di gusto confessando che il marito in quel momento era distratto o assente. In Vacanza in California con il primogenito e Costanza, la figlia di Brera, sono tutti insieme al ristorante per la cena ma lui minaccia di andare via, coperto dalla sua felpa ha freddo, l’aria condizionata è eccessiva, farà male a tutti.

CATERINA BALIVO IN VACANZA CON LA FAMIGLIA IN AMERICA

Caterina Balivo e Costanza continuano a ridere, lui non si arrabbia ma è intenzionato ad andare via, alla fine la conduttrice riesce a convincere lo staff a ad alzare un po’ la temperatura e così possono cenare tranquilli. Riescono ad equilibrarsi in modo perfetto Caterina e suo marito, così diversi da riuscire sempre a trovare un punto in comune.





Immaginate come sarebbe una serie tv con loro due protagonisti, ricordano un po’ Sandra e Raimondo. Intanto, la padrona di casa di Vieni da me prosegue le sue giornate in America, ricarica le energie per affrontare poi una nuova stagione a Roma tra studi televisivi e famiglia. Ovviamente non farà mancare al suo pubblico, ai follower, la sua allegria.