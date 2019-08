Amadeus e Giovanna Civitillo, shopping e amore tutti insieme e lei come sempre è una meraviglia (Foto)

E’ tempo di acquisti anche per Amadeus e Giovanna Civitillo che con il loro piccolo José Alberto sono a caccia di camicie per il conduttore (foto). Anche Giovanna ne prova qualcuna ma è più attenta allo shopping per Amadeus che indossa prima quelle colorate poi le più classiche e ogni volta c’è lei che controlla taglia e collo. Sono bellissimi insieme, sempre così sorridenti e pronti a coccolarsi, inutile dire che la Civitillo sia una donna stupenda, anche quando va in giro senza un filo di trucco. Anche in questo caso è uscita di casa in versione acqua e sapone, come pochissime donne del mondo dello spettacolo riescono a fare. Non si nasconde dietro grandi occhialoni scuri né si arrabbia quando vede i paparazzi pronti a scattare foto. Per la famiglia l’ex scossa ha rinunciato alla carriera in tv ma ci torna con piacere ogni volta; immaginate che spettacolo sarebbe vederla accanto ad Amadeus sul palco del festival di Sanremo.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO AL SETTIMO CIELO DOPO IL MATRIMONIO E LA CONDUZIONE DI SANREMO

Le foto dell’album di nozze di Amadeus e Giovanna Civitillo

Sarà l’amatissimo Amedeo Sebastiani, ovvero Amadeus, a condurre il prossimo Sanremo, la conferma c’è stata e anche il brindisi della coppia e magari per festeggiare un po’ di shopping non guasta. Le camicie sono il suo capo preferito e in centro a Milano la famiglia è in giro per comprare quelle più adatte.





Ultimi giorni di relax per il conduttore che subito dopo Ferragosto confessa inizierà a pensare al Festival. Un impegno non da poco mentre la kermesse, lo show che tutti in Italia ogni anno attendono, si annuncia popolare, per tutti, per le famiglie. Non mancheranno la qualità musicale e di certo l’esperienza e il garbo del padrone di casa con i consigli della sua meravigliosa moglie.