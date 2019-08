Belen Rodriguez e Stefano de Martino: felicità è la parola d’ordine della loro estate

Non sappiamo ancora se Belen sia incinta o meno ( a giudicare dalle ultime foto postate sui social sembrerebbe che la Rodriguez non abbia le forme di una futura mamma ) ma una cosa è certa: lei e Stefano de Martino vivono in uno stato di grazia. Una sorta di perenne luna di miele piena di immagini romantiche, di dediche d’amore, di parole dolcissime sui social e non solo. La loro estate è all’insegna della felicità. Hanno documentato le loro vacanze in giro per l’Italia e poi a Ibiza come di consueto ma questa volta non da genitori separati. Finalmente insieme per la gioia del piccolo Santiago che sorride ancora di più adesso che mamma e papà sono di nuovo una coppia felice. Ed è proprio la felicità il filo rosso di questa estate che vede Belen e Stefano assoluti protagonisti. Di loro si dice e scrive di tutto: i più maligni sono persino arrivati a pensare che questo ritorno di fiamma sia solo una trovata. Ma che cosa ci sarà mai di così losco in questo amore che sboccia, da arrivare a pensare a tanto? Semplicemente siamo di fronte a due persone che non hanno probabilmente mai smesso di amarsi e che sognano ancora quella famiglia che qualche anno fa avevano provato a costruire insieme. E il fatto che entrambi parlino di “word in progress ” quando si tocca l’argomento secondo figlio, ci fa capire come questo amore, ha ancora moltissimo da dare.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ ESTATE ALL’INSEGNA DELLA FELICITA’

Ecco alcuni scatti dell’estate di Belen e Stefano

E presto li vedremo anche insieme sul palco. Belen Rodriguez e Stefano de Martino infatti saranno protagonisti de La notte della taranta direttamente dal Salento. Le vacanze quindi stanno per finire e presto Belen e Stefano torneranno alla vita di tutti i giorno ma siamo pronti a scommettere che la parola d’ordine, anche nei prossimi mesi, sarà ancora FELICITA’.