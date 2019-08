Alessandro Matri festeggia il compleanno con Federica Nargi, le figlie e gli amici (Foto)

Al Radio Rooftop Bar Alessandro Madri ha festeggiato il suo 35esimo compleanno e ovviamente con lui c’erano le sue donne, Federica Nargi e le piccole Sofia e Beatrice, di quasi 3 anni e di poco più di 5 mesi (foto). Un quadretto come sempre dolcissimo e la più bella della festa non poteva che essere l’ex velina di Striscia la notizia. Il calciatore ha soffiato sulle 35 candeline stringendo tra le braccia la sua primogenita mentre la piccola di casa era tra le braccia di Federica. Un party con gli amici e con la famiglia e per il calciatore di Sassuolo non poteva esserci un regalo più bello. Romantica e tenera come sempre la showgirl non ha fatto mancare le sue dediche. Con una foto meravigliosa che ritrae la famiglia Nargi con Beatrice appena nata, le parole della Nargi al suo compagno, l’uomo che la rende felice ogni giorno, proprio come fa lei.

FESTA A MILANO PER ALESSANDRO MATRI, IL CALCIATORE FESTEGGIA I 35 ANNI

E’ al settimo cielo Federica, entusiasta, felice di tutto ciò che ha creato e ottenuto nella sua vita. Prima del party per il suo Ale ha voluto condividere sul suo profilo social una nuova dichiarazione: “Tutto ciò che ho sempre voluto… tutto ciò di cui ho avuto bisogno è QUI, non servono parole …. Buon compleanno a te amore nostro”. 29 anni e ha davvero tutto ciò che desidera, una famiglia meravigliosa e il lavoro che tante ragazze possono solo sognare.

Un locale tra i più cool di Milano, con terrazza in stile newyorkese, niente di eccessivo, una torta semplice e solo gli amici più cari intorno a loro. Gli auguri sui social invece sono molto più numerosi per Matri che è un vero esempio, proprio come la bellissima Federica.