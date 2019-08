Maurizio Costanzo su Chi: dall’intimità con Maria alla paura di morire e lasciarla

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo conquistano un’altra copertina della rivista Chi ma è il conduttore del Costanzo Show a parlare della sua estate e di quello che succede nelle sue ferie! Convinto, dopo anni, da Maria a godersi qualche giorno di meritato relax al fianco della donna che ama, Costanzo parla di come trascorre le sue vacanze ad Ansedonia ma non solo. Nella sua lunga intervista per la rivista Chi ha toccato anche altri temi, parlando di come oggi sia cambiato ma forse anche migliorato, il suo rapporto con Maria e di quello che si aspetta per il futuro.

MAURIZIO COSTANZO E IL GRANDE AMORE PER LA SUA MARIA DE FILIPPI

Costanzo ha spiegato che Maria ha i suoi spazio e lui i suoi. Poi si ritrovano ed è ancora più bello passare del tempo insieme. Parlando di quello che è oggi il loro rapporto, Costanzo spiega: “Non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase “non potrei vivere senza di lei” oggi, con Maria, ha un senso”. In quanto alla passione… “Si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio“, assicura Costanzo. Il conduttore e Maria De Filippi il prossimo anno festeggeranno le nozze d’argento e sono più uniti che mai.

Sul tempo che passa, infine e gli 81 anni che saranno festeggiato in compagnia delle persone a cui vuole più bene il 28 agosto, dichiara: “Sono da sempre fiducioso nel domani, però a quest’età è difficile esserlo. A farmi paura è il rincoglionimento! La morte? Mi fa curiosità. L’unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti”.

Attendiamo quindi le foto del compleanno di Maurizio !