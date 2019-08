Charlotte Casiraghi in costume col pancino, non ci sono conferme ma dolci curve (Foto)

Terzo figlio in arrivo per Charlotte Casiraghi, anche se lei e Dimitri Rassam non confermano ma ci pensano le dolci curve, il pancino, a parlare di famiglia sempre più allargata (foto). Nella famiglia del principe Ranieri di Monaco e della indimenticabile Grace Kelly tutto questo è nella norma, pensiamo a Stephanie e Caroline di Monaco, mentre per Andrea e Pierre Casiraghi non è così, ci ha pensato invece la bellissima Charlotte. Il primo figlio avuto da Gad Elmaleh, il secondogenito nato prima delle nozze con Rassam e adesso il terzo che sembra in arrivo, in più Dimitri è già papà di una splendida bambina. Tutti felici nel principato di Monaco, esempio di famiglia allargata, serena o che almeno difende la vita privata contro tutti i curiosi. La rivista Oggi mostra le foto della principessa Charlotte in costume intero con il ventre arrotondato, un pancino sospetto, sintomo di una dolce attesa.

CHARLOTTE CASIRAGHI ALLA TERZA GRAVIDANZA, LA PRIMA DA SIGNORA RASSAM

Le foto del matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, giugno 2019

Charlotte di Monaco è di nuovo incinta? Il suo corpo dopo i 9 nove di ogni gravidanza sembra non subire nessuna conseguenza, in breve tempo riesce a tornare in gran forma e in realtà non l’abbiamo mai vista prendere molto peso.

Sulla spiaggia vip di Cap Ferrat la splendida principessa indossa un costume intero con una camicia annodata, così la rotondità sembra ancora più evidente. Di profilo il pancino c’è e si vede, lei si accorge dei paparazzi e mette il broncio, nasconde il viso. Sembra anche evitare pesi, a Dimitri il compito di portare il loro primo figlio, il piccolo Balthazar. Dopo il sì civile del primo giugno e quello religioso il 29 dello stesso mese prosegue la favola per la più bella delle principesse.