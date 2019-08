La prima uscita di Brigitta Boccoli a un mese dalla nascita di Brando (Foto)

A luglio Brigitta Boccoli è diventata mamma per la seconda parlando apertamente di come lei e Stefano Orfei siano riusciti a realizzare il loro sogno (foto). A poco più di un mese dal parto la rivista Oggi pubblica le foto di Brigitta con il piccolo Brando, la loro prima uscita con paparazzi al seguito, lei dolcissima e davvero sprint. Eccentrico il look scelto dalla Boccoli ma le dona e con il piccolo Brando tra le braccia è un vero spettacolo. Accanto all’ex ragazza di Non è la Rai c’è anche il primogenito, Manfredi che ha 11 anni e che l’aiuta tra carrozzina e altri oggetti per il fratellino. 47 anni e la voglia di diventare mamma di nuovo, un sogno realizzato grazie alla fecondazione assistita. Una serata romana con i suoi figli e un’amica, non c’è Stefano, forse impegnato con il lavoro, un po’ stanca magari ma attenta a dare tutte le coccole al suo bambino senza farle mancare al fratello maggiore.

BRIGITTA BOCCOLI CON IL PICCOLO BRANDO, IL SECONDO FIGLIO NATO A LUGLIO CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA

Pantaloncini corti maculati, top rosso, reggiseno nero a vista e scarpe molto comode, trucco e capelli perfetti e l’aria un po’ stanca ma serena. E’ passato solo un mese dalla nascita di Brando e la gravidanza è stata faticosa ma ancora di più concepire il piccolino. E’ così piccolo e dolcissimo il nuovo arrivato che è impossibile non commuoversi.





Brigitta è già in piena attività, qualche chilo da mandare via ma è tutto normale, soprattutto se sta allattando il suo bambino. Sembra che Brando sia un vero angioletto, un bimbo buonissimo, mangia e dorme e in più non rende geloso suo fratello. Diventare mamma per la seconda volta per la Boccoli non è stato semplice, lo ha raccontato per dare forza altre donne ma senza nascondere la fatica.