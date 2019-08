Simona Ventura che bagni bollenti con Giovanni Terzi: incidente hot mentre fa la doccia (FOTO)

Sono una delle coppie più seguite di questa stagione! L’amore ha davvero riacceso Simona Ventura che al fianco di Giovanni Terzi sembra rinata, dopo la fine della storia d’amore con l’imprenditore Gerò Carraro. Simona Ventura e Giovanni Terzi non si separano mai e ovviamente hanno passato anche molte delle vacanze estive in compagnia. Nel numero di Diva e Donna in edicola questa settimana, vediamo Simona Ventura bellissima al mare in compagnia dei suoi figli e ovviamente anche di Giovanni. Ma i paparazzi non si sono persi anche dei dettagli bollenti: su Diva e Donna arrivano anche le foto hot di una doccia particolarmente bollente. La conduttrice Rai, impegnatissima nella prossima stagione di Rai 2, ha un piccolo incidente e, il costume che si sposta sotto la doccia, fa vedere un seno prosperoso!

SIMONA VENTURA CHE DOCCIA BOLLENTE AL MARE CON GIOVANNI TERZI

Ed ecco le foto pubblicate sul numero di Diva e Donna in edicola questa settimana

Prima di tornare a lavoro ed immergersi in una stagione televisiva che la vedrà protagonista, la Ventura si gode gli ultimi giorni di mare. Lei e Giovanni Terzi hanno scelto Rimini per trascorrere delle ore di meritato relax insieme alla loro famiglia allargata.

E in vacanza a Rimini con Giovanni Terzi, sua figlia Caterina e il figlio di lui, Giulio, la conduttrice si mostra in tutto il suo splendore, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Costume viola all’ultima moda e fisico davvero da urlo. Questo nuovo amore ha fatto benissimo a super Simo.