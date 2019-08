Francesco Chiofalo non riesce a parlare del tradimento ma una sua ex lancia accuse pesanti

Nella notte per chi ama il gossip che vede protagonisti ex volti di programmi televisivi come Temptation Island, è arrivata una vera bomba. A lanciarla è stata Antonella Fiordelisi che ha raccontato di esser stata tradita da Francesco Chiofalo. Il romano, non è solo noto per esser stato il lenticchio di Temptation Island ma purtroppo qualche mese fa, la sua storia era finita su tutti i giornali a causa di un tumore al cervello che era stato poi operato. Oggi però di Francesco si parla per il presunto tradimento. E’ stata proprio la sua attuale fidanzata a raccontare tutto ( leggi qui le sue parole su Instagram). Chiofalo dal canto suo, non ha voluto rispondere alle parole di Antonella ha solo detto di stare malissimo ma non si capisce se ammette o meno questo tradimento.

In ogni caso, mentre la Fiordelisi si dispera e Chiofalo tace, a parlare sono altre persone coinvolte in questa storia. Pare proprio che la ex fidanzata di Chiofalo abbia qualcosa da dire.

FRANCESCO CHIOFALO HA TRADITO ANTONELLA FIORDELISI? PARLA LA SUA EX

Deianira Marzano, che come saprete è la segnalatrice e la raccoglitrice di segnalazioni sui social, ha scovato una ex di Chiofalo che ha qualcosa da raccontare in merito. Questa ragazza, che si chiama Aurora, le avrebbe detto:

A marzo ho deciso di andarmene via da casa sua e tornare a casa mia, di riprendere in mano la mia vita, le mie amicizie, la mia famiglia. Francesco ufficializzò subito poco dopo che si stava vedendo con Antonella. La cosa mi fece rimanere un po’ perplessa perché io non ero a conoscenza di nulla. Da li a poco pubblicarono video, foto, storie, di loro, ma io in tutto ciò ero comunque contenta per lui. Ero contenta se anche lui era andato avanti se si stava facendo una vita. Ma purtroppo non è stato così. Francesco nonostante stesse con lei, mi contattava dicendomi che voleva stare con me. Mi diceva che la donna della sua vita ero io. Mi pregava di tornare a casa da lui

La ragazza nelle sue storie, ha anche mostrato il tatuaggio che si è fatta con il nome di Francesco

Non solo, nelle ultime ore sono circolate molte voci secondo le quali il Chiofalo avrebbe anche avuto a che fare con la nuova tronista di Uomini e Donne, Giulia. Il Lenticchio avrebbe ammesso di averla contattata sui social ma di essersi preso un palo. A quando risale questo scambio di messaggi tra i due?

