Andrea Mainardi pronto al matrimonio: secondo addio al celibato e consegna degli inviti (FOTO)

Ancora per poche settimane l’amatissimo chef Andrea Mainardi sarà un uomo non sposato ( anche se in realtà il legame con Anna Tripoli è così forte che è come se lo fossero da tempo). Manca infatti pochissimo al giorno del matrimonio e lo chef, secondo classificato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si prepara per il grande giorno. Come? Ovviamente con i suoi amici e con l’allegria che non può mancare. Qualche ora fa lo abbiamo visto in abito da sposa sui social! Per Mainardi è arrivato il momento di festeggiare insieme ai suoi amici il secondo addio al celibato, e forse non sarà neppure l’ultimo! Che lo chef sia un ragazzo davvero ironico lo sappiamo molto bene, già a La prova del cuoco al fianco di Antonella Clerici aveva dimostrato di avere il giusto brio per conquistare il pubblico a casa. E quest’anno la sua mancanza, dietro il bancone de La prova del cuoco si è fatta sentire, al fianco di Anna Moroni e di Antonella Clerici formavano davvero un terzetto fantastico. Nostalgia a parte però, torniamo al matrimonio. Come saprete lo chef ha fatto la sua proposta di matrimonio ad Anna Tripoli già da tempo e la sua fidanzata ha accettato!

ANDREA MAINARDI SPOSA ANNA TRIPOLI: GLI ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL MATRIMONIO

Il 12 ottobre sarà la data del matrimonio, lo chef lo aveva annunciato in una puntata di Pomeriggio Cinque, alla corte di Barbara d’Urso. E qualche giorno fa ha anche mostrato la consegna degli inviti fatta a delle persone speciali che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

Come potrete vedere da questo scatto pubblicato sui social, Andrea ha consegnato la partecipazione alle Donatella, ovviamente Giulia e Silvia non mancheranno al matrimonio dello chef. E poi ancora altre due bellissime che ha conosciuto nella casa del reality di Canale 5 saranno tra gli ospiti del matrimonio: Giulia Salemi e Martina Hamdy. Ma questa era solo una parte…Immaginiamo che sarà un matrimonio ricchissimo di amici vip, visto che lo chef è davvero molto amato.