Andrea Cerioli e Arianna bellissimi sul red carpet a Venezia (FOTO)

Quante emozioni ci sta regalando il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in questi ultimi giorni? Le più grandi star sono arrivate a Venezia 76 incantando con la loro bellezza e i loro look. Sul famoso red carpet però sono arrivati anche dei volti noti del piccolo schermo italiano, precisamente dei personaggi di Uomini e Donne. Gli ultimi ad avere i riflettori puntati sono stati Andrea Cerioli e la sua Arianna Cirrincione, una delle coppie più amate dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Il loro amore prosegue a gonfie vele, nonostante l’aria di crisi a cui si pensava qualche mese fa, smentita poi direttamente dai due interessati con parole d’amore sui social.

Ma come si sono presentati Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione alla Mostra del Cinema di Venezia? Continuate a leggere per scoprirlo e vedere le foto dal red carpet.

Venezia 76, sul red carpet anche le coppie più amate di Uomini e Donne: ecco Andrea Cerioli e la sua Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono arrivati a Venezia a bordo di una barca e hanno deliziato i fan sui social con delle bellissime foto sui social. Per i due prima dei look semplici ma pur sempre molto eleganti e poi il cambio per l’importante red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E, infatti, i riflettori sono tutti per la coppia di Uomini e Donne. Andrea Cerioli elegantissimo con abito nero, camicia bianca e papillon nero. Il ragazzo è visibilmente emozionato ma al suo fianco c’è la sua bellissima Arianna. Per la Cirrincione capelli sciolti ed un lungo abito nero e giallo, impreziosito da una decorazione in vita e da una scollatura sul seno e sui fianchi. La coppia sembra più innamorata che mai sul red carpet di Venezia 76. Ecco alcune delle foto qui di seguito:

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione bellissimi e innamoratissimi alla Mostra del Cinema di Venezia: il commento di lei emoziona

Cerioli e la sua Arianna hanno davvero conquistato tutti, sopratutto il pubblico che sta vivendo la Mostra del Cinema di Venezia attraverso immagini e video direttamente sul web. E proprio sul web, sui social network in particolar modo, ecco spuntare tutti i commenti per la bellissima coppia. Solo complimenti per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che convincono tutti i followers con i loro look semplici e molto eleganti ma anche con il loro amore grande e sincero che traspare pure sul red carpet di Venezia 76. E tra i tanti commenti che abbiamo letto sui post sui profili ufficiali dei due ex protagonisti di Uomini e Donne non è sfuggito ai nostri occhi quello di Arianna Cirrincione. La bella ragazza ha infatti commentato un post del suo fidanzato scrivendo in grande: “TI AMO”. Due parole semplici ma pure che stanno continuando a collezionare mi piace su Instagram.

E voi che cosa ne pensate di questa coppia e dei loro look scelti per il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia? Fateci sapere il vostro parere nei commenti.