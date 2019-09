Lite in spiaggia per Michele Placido e sua moglie ed è Federica la più arrabbiata (Foto)

Ogni tanto capita che le coppie vip finiscano sulle riviste di gossip con scatti non felici e questa volta su Diva e Donna ci sono Michele Placido e sua moglie Federica Valenti (foto). L’amore non è bello se non è litigarello e la storia si ripete questa volta con una coppia che vediamo raramente tra le pagine di cronaca rosa. Una bella giornata al mare a Sabaudia si è trasformata in un’accesa discussione tra l’attore e regista e la sua dolce metà, ovviamente non sappiamo il motivo della lite ma dalle immagini si intuisce che tra i due la più arrabbiata sia lei. Placido sembra avere la peggio, la Valenti è furiosa, gesticola e sembra avere molto da dire, a lui non resta che immergersi in acqua, sconfitto.

COSA HA COMBINATO MICHELE PLACIDO PER FARE ARRABBIARE SUA MOGLIE?

Il bagno insieme e poi inizia la discussione. La cantante e attrice con modi molto decisi ha qualcosa da rimproverare a suo marito, si porta le mani al petto, sembra parlare di se stessa, indica poi qualcosa, poi va via senza aver chiarito, ancora arrabbiata mentre Placido la richiama ma lei non si volta.

Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio di 13 anni, ben 37 anni di differenza. Inevitabile che torni alla mente un’intervista della Valenti rilasciata proprio a Diva e Donna. In quelle occasione da alcuni le sue parole furono interpretate in modo diverso da ciò che lei intendeva raccontare.

L’INTERVISTA RILASCIATA DA FEDERICA VALENTI, LA MOGLIE DI MICHELE PLACIDO





Incredibile come spesso le coppie vip vengano beccate in momenti come questi. Questa estate ancora una volta è toccato anche a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma non sono loro due l’unico esempio. Altri forse sono bravissimi e non litigano mai dove potrebbero esserci occhi e orecchie indiscreti.