Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione innamoratissimi sul red carpet a Venezia (FOTO)

Prosegue la Mostra del Cinema di Venezia e le grandi star continuano a sfilare sul noto red carpet. Come abbiamo visto in questi giorni, sul tappeto rosso non solo attori. Nelle ultime ore a Venezia 76 a ricevere i complimenti di tutti è stata una coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, diventati da pochissimo genitori del piccolo Dodo. Rosa e Pietro hanno tenuto costantemente al corrente tutti i loro fan tramite i loro profili social e si sono presentati a Venezia con dei look che hanno messo davvero tutti d’accordo. Siete curiosi di vedere le foto di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia? Allora continuate pure a scorrere.

Venezia 76, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione conquistano tutti con i loro look ma soprattutto con il loro amore: ecco le foto dal red carpet

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno incantato tutti sul red carpet di Venezia 76. Elegantissimi e super innamorati, un vestito nero molto particolare e capelli legati per lei, abito blu decisamente più classico lui. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno concesso dei selfie ai fan presenti e, ovviamente, delle pose per i fotografi. Ed eccoli qui sul red carpet dell’importante Mostra del Cinema di Venezia. L’amore che c’è tra Rosa Perrotta e il suo Pietro Tartaglione traspare e la coppia non si fa problemi a darsi un bacio di fronte alle macchine fotografiche. Ecco, qui di seguito, alcune delle foto dei look di Rosa e Pietro direttamente dal red carpet di Venezia 76:

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione portano il loro amore sul red carpet di Venezia 76: i complimenti del popolo del web sono tutti per loro

E c’è poco da fare, i commenti sui social network parlano molto chiaro. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno conquistato tutti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La coppia non è stata apprezzata dal popolo del web solo per il look molto elegante ma anche per l’amore sincero che ha portato in un evento così importante come Venezia 76. “Dire solo che siete bellissimi, significa togliere in realtà qualcosa a quello che siete” si legge così tra i commenti che i followers hanno fatto a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. “Dopo la nascita di vostro figlio sei ancora più raggiante” e ancora “Finalmente è arrivato l’amore quello vero”. Potremmo continuare veramente a lungo perché i complimenti per i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono davvero molti.

Questa bellissima coppia è riuscita a convincere anche voi con look e amore pure? Fateci sapere che cosa ne pensate di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sul red carpet di Venezia 76. Siamo curiosi di conoscere il vostro parere.