Da Temptation Island al red carpet di Venezia: il look di Nunzia e Ilaria (FOTO)

Il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia sta accogliendo davvero molte star internazionali che stanno incantando i fan con i loro look. Attori, cantanti, influencer fino alle coppie di Temptation Island. Sì, avete capito bene: sul tappeto rosso di Venezia 76 sono saliti anche alcuni volti del programma delle tentazioni Canale 5. La partecipazione di Nunzia Sansone e Ilaria Teolis, sbarcate sul red carpet direttamente dall’ultima edizione di Temptation Island, sta alzando davvero una grande polemica sul web. Sia Ilaria che Nunzia hanno sfilato con degli abiti lunghi ma non sono certo mancate le critiche per le due fidanzate (ormai ex tra l’altro!) di Temptation. E allora andiamo a vedere subito i look scelti per Venezia 76 e l’opinione del popolo del web sulla loro partecipazione alla importante Mostra.

Venezia 76, sul red carpet arrivano pure Nunzia Sansone e Ilaria Teolis di Temptation Island: ecco i loro look

Eccole Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, sulla barca diretta al red carpet di Venezia 76. “Come facevo a non condividere questa esperienza con lei” ha scritto la ex fidanzata di Massimo postando una ig stories in compagnia di Nunzia Sansone. L’amicizia tra la Teolis e la ex di Arcangelo è infatti ben nota ai fan di Temptation Island. Le due ragazze hanno condiviso un momento sicuramente molto importante insieme e hanno reso partecipi tutti i loro followers attraverso le ig stories. Adesso però vediamo alcune foto dei look che hanno scelto di indossare Nunzia Sansone e Ilaria Teolis a Venezia 76:

Ilaria Teolis e Nunzia Sansone sbarcano a Venezia dopo Temptation Island e vengono inondate dalle critiche: il pensiero del popolo del web

Entrambe con due abiti lunghi e neri, a tratti vedo non vedo. Grande scollatura sulla schiena e capelli legati per Ilaria Teolis. Boccoli sciolti per Nunzia Sansone, invece. Certo è che la loro presenza sul red carpet di Venezia 76 ha alzato non poche polemiche. Il popolo del web si è infatti scatenato con i commenti sotto i post pubblicati da Ilaria e Nunzia a Venezia. Gli utenti di Instagram si chiedono come mai le due ragazze note al pubblico di Canale 5 soltanto da qualche mese siano presenti ad un evento così importante come la Mostra del Cinema di Venezia. La Teolis e la Sansone sembrano non dare molta importanza alle critiche ricevute. “Un sogno che si realizza…un’altra esperienza che porterò sempre con me” ha scritto Ilaria. “La cosa migliore che si possa desiderare è esaudire un desiderio comune con la propria anima gemella” ha anche aggiunto commentando una foto della collega e amica Nunzia.

Nunzia Sansone e Ilaria Teolis risponderanno alla critiche o continueranno ad ignorarle? Voi che cosa ne pensate della presenza delle due ragazze di Temptation Island alla Mostra del Cinema di Venezia? Fateci sapere il vostro parere nei commenti.