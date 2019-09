Fabio Troiano ed Eleonora Pedron: arriva il primo bacio sul red Carpet a Venezia (FOTO)

Ufficializzano con la loro prima uscita pubblica una storia d’amore di cui si parla ormai da oltre un mese. Parliamo di Fabio Troiano ed Eleonora Pedron che ieri, bellissimi ed elegantissimi, sono arrivati a Venezia. I due hanno sfilato insieme sul red carpet, concedendo ai fotografi anche il loro primo bacio pubblico. A dire il vero i paparazzi questa estate avevano già fatto un ottimo lavoro beccando la coppia insieme al mare. Sulla rivista Chi erano state pubblicate le foto della loro estate ma adesso, la coppia, esce allo scoperto! Innamorati e sorridenti, l’attore e la bella Miss, si mostrano mano nella mano sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Lei bellissima come sempre con un abito da fiaba, lui super elegante e impeccabile.

ELEONORA PEDRON E FABIO TROIANO INSIEME A VENEZIA

I due però al momento non si mostrano insieme sui social dove non hanno ancora pubblicato le foto di questo amore. Preferiscono invece mostrarsi da soli. Sui loro profili infatti hanno mostrato l’arrivo a Venezia, la scelta del look, i dettagli del make up ma non hanno condiviso nessuno scatto di coppia. Eppure che stiano insieme ormai, è davvero chiaro a tutti!

I due appaiono ancora un po’ impacciati in questo red carpet. Troiano sembra sicuramente più sicuro e più desideroso di mostrare al mondo intero quanto ci tenga alla sua donna. Eleonora forse più imbarazzata e timorosa sembra essere un po’ sulle nuvole! I due però sono affiatatissimi e questo si vede. Sarà una coppia destinata a farci sognare? Al momento sembrerebbe proprio di si. Restiamo adesso in attesa della prima dedica d’amore sui social, arriverà?

Adesso che hanno ufficializzato la storia al mondo intero, il prossimo passo resta il mondo virtuale. Non ci resta che attendere.