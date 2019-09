La fidanzata di Giorgio Panariello è incinta? Di certo è sempre più simile a Belen (Foto)

La storia d’amore tra Giorgio Panariello e Claudia Capellini procede a gonfie vele, la modella fidanzata con l’attore e conduttore forse potrebbe renderlo presto papà (foto). Ormai è già da un po’ che circolano voci su una dolce attesa della giovane compagna di Panariello ma non c’è nessuna conferma. In compenso è sempre così evidente la somiglianza della Capellini con Belen Rodriguez. Più di 20 anni di differenza tra Panariello e la bella Claudia ma stanno insieme già da qualche anno; 34 anni lei, 58 lui che in un’intervista a Verissimo ha confidato che sta benissimo con lei perché gli dà serenità e grande equilibrio ed è importantissimo per lui. Forse ha cambiato idea sul diventare genitore, di certo l’amore per Claudia ma anche vedere felici nel ruolo di papà i suoi storici amici Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti.

NESSUNA CONFERMA E NESSUNA SMENTITA SULLA GRAVIDANZA DI CLAUDIA CAPELLINI MA LA MAGLIETTA COPRE LA PANCIA

Ed è stato proprio durante un fine settimana trascorso tutti insieme a Castigioncello che i paparazzi hanno scattato nuove foto a Panariello in compagnia della modella e influencer. La coppia in compagnia di Marco Masini e Leonardo Pieraccioni, tutti insieme ospiti di Carlo Conti e sua moglie. Sono apparsi sereni, felici, forse lei davvero in dolce attesa.





Un unico indizio la maglietta che non è attillata e che potrebbe nascondere il ventre arrotondato. Per il resto Claudia Capellini è sempre la sosia di Belen Rodriguez. Non fa nulla per somigliare così tanto alla showgirl argentina ma è innegabile che al primo sguardo sa facile scambiare Claudia per Belen. Non le dispiacerà di certo che in tanti notino quanto somigli alla Rodriguez, anche se lei è più semplice. Restiamo in attesa di sapere se tra qualche mese nascerà un piccolo o una piccola Panariello.