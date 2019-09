Michelle Hunziker gelosa di Tomaso Trussardi parla della lite e della scenata (Foto)

Puntuale sul finire dell’estate arrivano le notizie sulla crisi di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ormai la showgirl e conduttrice è abituata a questo tipo di cronaca rosa e coglie l’occasione per parlare del litigio in spiaggia con il marito e della scenata di gelosia. E’ la rivista Oggi a cogliere le confidenze della Hunziker che in modo molto semplice ammette la gelosia di entrambi e anche che è normale che lei e Tomaso litighino. Aggiunge un po’ di dettagli e si scopre che anche lei che è svizzera e bellissima è capace di grandi scenate di gelosia. “Giù le mani da mio marito” è il messaggio che rivolge a tutte le donne, nessuno osi toccarlo, lui è solo suo e lei è molto gelosa. “Sono gelosa di brutto” confessa ma aggiunge che negli anni ha imparato a controllarsi e che anche suo marito è geloso. Niente crisi in corso, quella lite al mare non era nemmeno così grave come appariva, infatti Michelle Hunziker racconta che è scoppiata a ridere con Trussardi quando le ha viste, non pensava di essere così arrabbiata in quella occasione.

LA GELOSIA DI MICHELLE HUNZIKER, LA SCENATA A UNA RAGAZZA CHE AVEVA TOCCATO TOMASO

“Sono uscite foto di un nostro litigio, abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due… Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”.

Poi racconta della scenata: “una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?”. A tirarla fuori dal tunnel della gelosia è proprio Tomaso che in realtà non le dà modo di essere gelosa perché è un uomo serio.