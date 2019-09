Ambra Angiolini e Allegri sotto lo stesso tetto, la convivenza nella casa ristrutturata (Foto)

E’ la rivista Chi che rivela l’indiscrezione su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, è arrivato il momento della convivenza per la coppia e i fan non possono che fare il tifo (foto). Niente di ufficiale, Ambra e Allegri non hanno di certo annunciato che sono andati a vivere insieme ma la rivista di Alfonso Signorini sembra on avere dubbi. L’ex allenatore della Juventus si sarebbe quindi trasferito nella casa della Angiolini che per l’occasione è stata ristrutturata. L’attrice sembra avere ampliato la sua casa di Brescia, decisione presa, di dice, dopo il viaggio che ha fatto con Max Allegri in Sud Africa. Accanto a questa dolce ma non confermata notizia ci sarebbe anche un altro dettaglio, che riguarda però la figlia di Allegri, Valentina.

ALLEGRI SI E’ TRASFERITO A CASA DI AMBRA ANGIOLINI?

Valentina Allegri intanto ha detto addio ai social senza aggiungere giustificazioni, cosa è successo? L’influencer non ha avvito il suo quasi milione di seguaci e si mormora che sia stato il padre a chiederle questo sacrificio. Sarà vero? Ci sembra strano. Ricorderete che Valentina è stata fidanzata con Piero Barone de Il Volo ma dopo il loro addio non ha aggiunto nessuna motivazione, niente.

La prima foto di Francesco Renga con la fidanzata dopo anni d’amore, il cantante si scioglie sui social per la sua Diana





Tutto questo fa comprendere quanto tutta la famiglia non voglia che il gossip si occupi delle loro vite. Non sono di certo legate le due notizie della convivenza tra Ambra e Allegri e l’addio a Instagram della figlia dell’allenatore. Chissà se prima o poi la coppia così tanto amata dai fan mostrerà qualcosa della loro vita, un dettaglio della casa in cui convivono, sempre che sia vero che abitino sotto lo stesso tetto.