Federica Pellegrini bellissima con Matteo Giunta, esce allo scoperto con il suo allenatore (Foto)

Primo red carpet per Federica Pellegrini e Matteo Giunta e così la coppia esce allo scoperto al gala dei Meravigliosi (foto). Quinta edizione per il gala organizzato dalla Federazione italiana nuoto e Federica e Matteo non potevano non esserci per festeggiare i trionfi azzurri nei mondali. Federica Pellegrini è arrivata con il suo allenatore, giustissimo come sempre ma questa volta accanto alla campionessa Giunta è in ben altra veste. Sono bellissimi insieme e molto eleganti, sereni uno accanto all’altra e senza giustificazioni di gare e allenamenti, questa volta sono una coppia. Intimi, innamorati, davvero stupendi insieme. Poco prima, poche ore prima, la Pellegrini era stata ricevuta dal Presidente della Repubblica al Quirinale, anche lì c’era il suo Matteo ma è sul red carpet per le foto di rito che hanno annunciato senza dire parole che sono fidanzati.

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA FIDANZATI E BELLISSIMI AL GALA MERAVIGLIOSI

Matteo Giunta è il cugino di Filippo Magnini, è stato anche l’allenatore dell’ex di Federica. Di una storia d’amore tra la Pellegrini e il suo allenatore si parla da tempo ma non c’è mai stata conferma e in realtà non c’è nessuna conferma ufficiale nemmeno questa volta. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto di mantenere un low profile ma di dice che abbiano fatto le vacanze insieme e che siano ormai certi del loro amore.





Mentre Magnini è felice accanto alla bellissima Giorgia Palams e pensa al matrimonio, Federica Pellegrini avrebbe scelto ancora una volta qualcuno che vive la sua stessa gioia in vasca. Pienamente soddisfatta la campionessa anche nel suo incontro con il presidente Mattarella a cui ha chiesto: “Le chiedo umilmente di proteggerci, di proteggere il nostro mondo. In Italia lo sport funziona e aiuta a crescere le generazioni nel segno della disciplina, del rispetto e del sacrificio”.