Eleonora Daniele si è sposata: dopo 16 anni d’amore il matrimonio con Giulio Tassoni (FOTO)

Aveva annunciato che il mese di settembre sarebbe stato il suo mese ed è successo! Eleonora Daniele si è sposata! Poche ore fa aveva condiviso sui social delle stories che lasciavano pensare che il grande giorno stesse per arrivare ed eccoci, il momento è giunto! Dopo aver lavorato tutta la settimana al suo Storie Italiane, la conduttrice ha scelto il fine settimana per sposare il suo fidanzato storico. Ed era ovviamente bellissima! Abito bianco incantevole, capelli sciolti biondissimi: una favola d’amore con il suo Giulio Tassoni resa ancor più speciale da momenti unici, come ad esempio la voce di Al Bano che in chiesa ha deliziato tutti gli ospiti. Un matrimonio di cui tanto si era parlato, visto che il grande giorno sembrava non arrivare mai ma alla fine la Daniele ha detto si a Giulio. Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati oggi a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Un pomeriggio dal sapore estivo quello che la conduttrice ha avuto la fortuna di vivere per il giorno del matrimonio. Un giorno speciale del quale possiamo mostrarvi alcune foto.

Tanti gli invitati vip che hanno voluto condividere il lieto evento con gli sposi. Da Simona Ventura a Samantha De Grenet, e poi Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Beppe Convertini, Salvo Sottile tutti amici di Eleonora che vediamo tra l’altro anche spesso nei suoi programmi. In chiesa, con un look molto sportivo e il suo immancabile cappello, Al Bano ha cantato una dolce Ave Maria agli sposi.

Villa Piccolomini è la location scelta per il ricevimento che si sta svolgendo proprio in questi minuti. Immaginiamo che a breve arriveranno anche le foto di tutti gli ospiti che sui social mostreranno la felicità degli sposi in questo giorno unico.

Ecco il video di Al Bano che canta l’Ave Maria

Auguri alla coppia!

