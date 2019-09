Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide: l’album delle nozze (FOTO)

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono finalmente diventati marito e moglie! Le nozze si sono svolte proprio ieri, domenica 15 settembre. Georgette e il suo Davide sono diventati noti al pubblico televisivo per aver partecipato alla terza edizione di Temptation Island. Da quell’esperienza del viaggio nei sentimenti, la Polizzi e Tresse sono usciti più innamorati di prima arrivando finalmente a dirsi di sì per sempre. Per giorni, la nota stilista, ha raccontato su Instagram tutti i preparativi per il matrimonio. Georgette Polizzi e Davide Tresse, infatti, oltre che essere una coppia molto amata, sono anche molto seguiti sui social network. E i loro followers, ovviamente, non hanno potuto non seguire tutti i dettagli del giorno più bello della loro vita. Andiamo a vedere insieme come Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno passato questo giorno così importante.

Georgette Polizzi e Davide Tresse, da Temptation Island al matrimonio: adesso sono marito e moglie e tutti amano questa coppia

“-1 ora…. Mi hanno rifatto il trucco mille volte perché continuò a piangere…

Mi è caduta la corazza ed è uscita la mia fragilità” ha scritto Georgette Polizzi emozionatissima pochissimo tempo prima del suo matrimonio con Davide Tresse. La bellissima stilista era chiaramente molto commossa nel giorno più bello della sua vita tanto che, la notte prima, non è riuscita a chiudere occhio. “Ho passato la notte praticamente in bianco. Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta in un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte. Quindi se oggi sarò uno straccio perdonatemi, ma ho passato la notte più bella della mia vita, immaginando la mia vita al suo fianco” erano state infatti le parole di Georgette. Il matrimonio si è celebrato e Davide Tresse e la sua Polly erano più belli che mai. Elegantissimi e con gli occhi pieni d’amore si sono detti di sì per sempre. Poche le foto social, almeno per il momento per via dell’esclusiva al settimanale Chi, ma eccone alcune per voi qui di seguito!

Matrimonio Davide Tresse e Georgette Polizzi: chi erano gli invitati vip?

Quello tra Davide Tresse e Georgette Polizzi è stato sicuramente uno dei matrimonio più attesi dell’anno. Immancabili anche i volti noti tra gli invitati. Chi era presente alle nozze di Georgette e Davide? Ovviamente tutti i loro compagni di avventura a Temptation Island: da Valeria Bigella a Flavio Zerella, da Roberta Mercurio ad Andrea Filomena direttamente dall’ultima edizione del programma di Canale 5. E poi Mercedesz Henger con il suo Luca Petrachi, Alice Basso, Margherita Zanatta, Maicol Berti e Gabriele Parpiglia. Da Uomini e Donne presenti pure: Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, Federica Benincà. Davvero molti altri i volti noti del mondo tv invitati al matrimonio di Davide Tresse e Georgette Polizzi.

A questo punto non ci resta che fare i nostri migliori auguri a una delle coppie più belle e innamorate di sempre! E a voi piacciono Davide Tresse e Georgette Polizzi?