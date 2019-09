Rosa Perrotta rivela il crollo dopo il parto, niente è stato semplice (Foto)

Sui social le influencer devono apparire perfette e anche Rosa Perrotta prima, durante e dopo il parto è apparsa meravigliosa in ogni scatto e felice e serena in ogni parola ma la realtà è che non tutto è sempre così semplice (Foto). Che si diventi mamma con il parto cesareo o con il parto naturale non cambia molto, i dolori sono diversi ma in genere ci sono in entrambi i casi. Rosa Perrotta per la prima volta ammette il crollo vissuto, parla delle difficoltà in sala parto, ha vomitato due volte mentre i medici facevano nascere il suo bambino, poi a casa i dolori dell’operazione. Sono dettagli inediti che l’ex protagonista di Uomini e Donne racconta, lo fa a distanza di quasi due mesi dalla nascita del suo Dodo, forse consapevole che la sua testimonianza possa far sentire normali le altre donne. Il 25 luglio scorso la vita di Rosa e Pietro Tartaglione è cambiata, l’arrivo di un figlio stravolge tutto e sarà di certo tutto meraviglioso ma non subito.

ROSA PERROTTA RACCONTA LA VERITA’ SUL PARTO

Con una serie di Storie su Instagram Rosa ha confidato tutto, perché il parto e i momenti successivi in realtà non sono andati come li aveva immaginati. Sono state settimane pesanti da affrontare ed è ciò che vive la maggior parte delle mamme. “L’operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera” ha rivelato a chi invece la vedeva sorridere con il suo bebè tra le braccia ma “Io ho vomitato due volte mentre mi operavano” ha aggiunto. La forza poi si trova e anche lei da mamma l’ha trovata e ha reagito: “La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo“.





Dopo il parto sono arrivati i dolori: “Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi. Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria”. Questo unito ad altro le ha causato un crollo che è del tutto normale e che va dichiarato, va detto a chi è accanto a una neo mamma. “Io ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo perché pretendo sempre di stare al massimo” questa è la verità anche se poi le mamme la dimenticano quando tutto passa e i figli crescono sani e bellissimi.