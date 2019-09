Kikò Nalli e Ambra Lombardo, momento difficile ma lei precisa: “Non ci siamo lasciati”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono al centro dell’attenzione da un po’ di tempo ormai. Era stata la stessa Ambra a raccontare che il rapporto tra lei e l’ex di Tina Cipollari stava attraversando un momento di difficoltà. “Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio” erano state le parole della ex concorrente del Grande Fratello che accusava sofferenza in quanto i due, oltre a vedersi poco, difficilmente erano da soli. Da qui il gossip sulla rottura della coppia. Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello facendo sognare i telespettatori. Tra di loro è davvero finita? La professoressa torna a parlare e sorprende.

Ambra Lombardo parla della situazione con Kikò Nalli: “Io non ho mai lasciato Kikò”

Ambra Lombardo ha deciso di fare chiarezza sul rapporto che c’è tra lei e Kikò Nalli dopo i vari gossip dopo le sue affermazioni. Così, la ex inquilina del Grande Fratello, ha fatto una serie di ig stories dove ha spiegato tutto e messo in chiaro alcune cose. “Con un’aria positiva così come lo sono io sempre, e con un sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque: Instagram, web, giornali che riportano tutta una serie di falsità” comincia la Lombardo sul social network. “Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me, noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza“ ha finalmente chiarito la bella Ambra facendo gioire i fan della coppia.