Il matrimonio di Camilla Filippi e Stefano Lodovichi: le foto del giorno del si (FOTO)

Settembre mesi di fiori d’arancio, mese dei matrimoni, mese delle promesse d’amore eterno. E il 21 settembre è stato un giorno scelto da due bellissime donne del mondo dello spettacolo italiano. Il primo matrimonio di cui vi abbiamo parlato è quello di Cristina Chiabotto che ha sposato il suo Marco Rocio, il secondo invece è quello di Camilla Filippi che ieri ha sposato il regista Stefano Lodovichi. Camilla, amatissima dal pubblico per alcuni dei ruoli che ha interpretato nelle fiction del piccolo schermo, era davvero incantevole nel suo abito da sposa. Sui social tante le foto delle colleghe e dei colleghi di Camilla e Stefano che hanno voluto condividere la gioia di un giorno speciale mostrando le immagini del giorno perfetto. Tra gli altri messaggi anche quello di Ambra Angiolini che, postando una foto ha scritto su Instagram:

Questa è la prova che dopo il “… e vissero felici e contenti “ c’è qualcosa …. L’AMORE che riparte. Grazia alla mia bella amica @camillafilippiofficial ed a @stefano.lodovichi per avermelo ricordato #instalove #bride #amore

IL MATRIMONIO DI CAMILLA FILIPPI E STEFANO LODOVICHI: LE FOTO PIU’ BELLE

Il matrimonio si è celebrata sabato 21 settembre alle porte di Roma: la Filippi ha sposato il regista Stefano Lodovichi, che l’ha diretta nel thriller “In fondo al bosco”.

La cerimonia è stata semplice, celebrata all’aperto in stile “americano”. La coppia di sposi ha scelto come location Antonello Colonna Resort e Spa, una location che di recente è stata sotto i riflettori per le nozze di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Anche gli sposi, come potrete vedere dal alcune delle foto delle nozze, hanno scelto uno stile molto semplice in stile americano.

Tanti anche i colleghi di Camilla presenti alle nozze: tra gli altri Andrea Delogu insieme al marito Francesco Montanari, l’attore di “Romanzo criminale – La serie”.

E poi ancora l’attore Filippo Nigro e l’interprete della serie “Rosy Abate” Giulia Michelini. E anche Ambra Angiolini che ha dedicato alla sua amica Camilla le dolcissime parole che abbiamo riportato in precedenza.

E ovviamente presente anche la “famiglia” di Tutto può succedere, da suo marito Pietro Sermonti a Benedetta Porcaroli, sua figlia nella serie!