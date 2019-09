Accuse choc di Eva Henger contro Lucas Peracchi: è violento con Mercedesz

Lucas Peracchi è tornato di nuovo insieme a Mercedesz Henger eppure mamma Eva sembra proprio non gradire, anzi ha fatto delle rivelazioni molto forti e importanti. La stessa Eva Henger è pentita di aver invita la figlia Mercedesz a chiarire con Lucas quando si erano lasciati. Perché Eva adesso va contro l’ex tronista di Uomini e Donne? La Henger ha fatto delle accuse molto forti nei confronti di Lucas Peracchi e del tutto inaspettate. A darne la notizia è stato Riccardo Signoretti con un post su Instagram in cui si vede chiaramente il titolo: “Lucas Peracchi è violento con mia figlia”.

Lucas Peracchi violento con la fidanzata Mercedesz Henger: Eva lo accusa

“In esclusiva su settimanale Nuovo lo sfogo di Eva Henger. L’attrice accusa Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz” è così che si legge nel post sul social network pubblicato dal giornalista Riccardo Signoretti. Ma di che tipo di violenze parla Eva Henger? “Rivelazioni pesanti che parlano di minacce, insulti, violenze e dipendenza sessuale” ha spiegato Signoretti nel suo post su Instagram. Le accuse della Henger nei confronti del fidanzato di sua figlia Mercedesz sono, dunque, decisamente forti. Lucas Peracchi risponderà alle importanti dichiarazioni di Eva? E Mercedesz Henger che cosa ne pensa di tutta questa storia? Perché il popolo del web si chiede come mai è la madre a dire queste cose e non lei. Popolo del web che sembra avere le idee chiare.

Eva Henger accusa Lucas Peracchi al posto di Mercedesz: il popolo del web contro Eva

La notizia non è certo passata inosservata, anzi. Il popolo del web si è subito scatenato sotto il post di Riccardo Signoretti. Eva Henger accusa Lucas Peracchi. Le accuse sono piuttosto pesanti. Gli utenti Instagram però si scagliano contro la nota attrice. Come mai? In tantissimi credono che Eva sia in cerca di un po’ di visibilità. Per il popolo del web,poi, Mercedesz è abbastanza adulta da sapere come si comporta il suo fidanzato con lei. Se le accuse di sua madre fossero vere, perché non le ha fatte lei?

E voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Da che parte state?