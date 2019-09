Alena Seredova e Gigi Buffon con i figli, tornano i sorrisi davanti scuola (Foto)

A vederli di nuovo tutti e quattro insieme sembrano tornati una famiglia come prima della separazione ma tra Alena Seredova e Gigi Buffon il legame è solo per i figli nati dal loro matrimonio, anche se la rivista Oggi per la prima volta dopo tanto tempo mostra tra loro anche sorrisi (foto). Il portiere della Juve è andato a prendere i figli a scuola, salgono in auto e arriva la splendida Alena con due pacchetti in mano, forse sono dei regali per i ragazzi. Gigi scende dalla sua macchina con un gran sorriso per la sua ex moglie, qualche scambio di battute e poi le raccomandazioni ai ragazzi. Così li ha pizzicato il settimanale Oggi, belli e sereni come non li avevamo mai visti dopo il loro addio. In genere beccati insieme erano chiusi dietro loro musi lunghi ed è solo una bella immagine vederli genitori così perfetti.

ALENA SEREDOVA E GIGI BUFFON A SCUOLA CON I FIGLI

A Chieri, a Torino, Gigi Buffon è andato a prendere i figli David Lee di 9 anni e Louis Thomas di 11 anni, stessa scuola, ovviamente classi diverse, stessa divisa, quella famosa che Alena Seredova non stirerebbe alla perfezione. Ironia a parte sono bellissimi i due ex coniugi di nuovo insieme e come non notare quanto sia meravigliosa l’ex modella. Semplice, bellissima, elegantissima anche in versione casual. Ha dimostrato più volte che al primo posto lei mette sempre i figli, tutto il resto non va mostrato, anche se di recente si è tolta qualche piccola soddisfazione.





Primo giorno di scuola finito per i piccoli Buffon e a prenderli tocca al papà. Pranzo al centro di Torino ma prima c’è il passaggio di consegne tra mamma e papà e dei regalini per i ragazzi. Tutto con il tempo e la saggezza si è sistemato, Alena è felice con Alessandro Nasi, Gigi con Ilaria D’Amico e anche il loro piccolo Leopoldo Mattia.