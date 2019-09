Clarissa Marchese rivela come ha scoperto di essere incinta, dove e quando nascerà il bambino

Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno annunciato pochi giorni fa una notizia bellissima a tutte le persone che li seguono con affetto! Clarissa Marchese è incinta! La bella ex tronista di Uomini e Donne si sta godendo le prime settimane di gravidanza e ha scelto di condividere, dopo l’annuncio sui social, anche le sue prime emozioni. Non solo, ieri Clarissa ha risposto alle tante domande che le sono state fatte dai suoi followers, raccontando anche come ha scoperto di essere incinta! Lei e Federico ci hanno provato fin da subito ad allargare la famiglia e a quanto pare ci sono riusciti subito tanto che Clarissa non si aspettava di essere incinta quando lo ha scoperto.

CLARISSA MARCHESE RACCONTA SUI SOCIAL COME HA SCOPERTO DI ESSERE INCINTA

Questa estate aveva avuto un problema con i denti e le era stato prescritto un antibiotico, spiega ai suoi fans su Instagram. Ma visto che lei e Federico stavano provando ad avere un bambino, ha deciso di fare un test di gravidanza, anche perchè aveva qualche giorno di ritardo con il ciclo. E così senza dire niente a suo marito, con la complicità di sua sorella ha comprato un paio di test. Poi per essere sicura ha voluto fare le analisi del sangue che hanno confermato la gravidanza.

E così il 10 luglio, Clarissa ha scoperto di essere incinta e lo ha detto subito a Federico. Poi insieme lo hanno comunicato anche alle loro famiglie. E’ stato per entrambi uno dei giorni più belli della loro vita!

Clarissa e Federico resteranno negli Stati Uniti, il bambino nascerà a Miami! La data prevista per la nascita del piccolo ( conosceranno il sesso del bambino la prossima settimana) è per il 21 marzo 2020. Clarissa quindi è al terzo mese di gravidanza!

In attesa di accogliere in famiglia il loro primo figlio, Clarissa e Federico cercano di scegliere il nome ! Pare che abbiano le idee chiare in caso dell’arrivo di una femminuccia mentre invece non hanno ancora scelto delle opzioni qualora sia un maschietto.