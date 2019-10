Simone Di Pasquale a Vieni da me, l’amore per Natalia Titova: sono stati insieme per anni

Simone Di Pasquale è uno dei maestri più amati di Ballando con le Stelle ma non tutti sapevano che è stato anche fidanzato con Natalia Titova, questo ben prima della loro partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci. I due maestri hanno condiviso sia vita privata che professionale, si sono incontrati nel 1998 ma non per caso. Simone a Vieni da me ha raccontato che aveva appena terminato le scuole superiori e chiese al suo coreografo di trovargli una ballerina che fosse un po’ come lui, intenzionata a ballare sul serio. Gli diede il contatto di Natalia ma non si sono mai visti fino al primo incontro, tra loro solo scambi di fax. Quando è arrivata a Fiumicino, quando l’ha vista in aeroporto ha avuto un mancamento, non si aspettava una ragazza così bella. Hanno ballato insieme per sette anni e tra loro c’è stata anche una bella storia d’amore. Tanti sacrifici insieme, hanno condiviso un tratto di vita insieme ed è per questo che entrambi custodiscono tutto gelosamente.

SIMONE DI PASQUALE E NATALIA TITOVA OGGI HANNO UN BELLISSIMO RAPPORTO

Dopo aver condiviso tante emozioni non potevano che restare legate, oggi hanno un rapporto bellissimo. Il ballerino conosce le sue due bambine, a Caterina Balivo racconta che sono bellissime; così come parla di Massimiliano Rosolino, che conosce bene, come di un compagno fantastico per la splendida ballerina.

Aveva nove anni Simone quando ha iniziato a ballare, era il 1987 ma faceva anche altri sport. A 14 anni ha poi scelto di lasciare calcio, nuoto e judo e dedicarsi solo alla danza. Non ha sbagliato, la sua scelta l’ha portato ad essere non solo il maestro che vediamo a Ballando con le Stelle ma anche uno dei personaggi più amati in tv.