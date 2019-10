Massimiliano Rosolino a Storie Italiane, non ha mai detto Ti amo a Natalia Titova (Foto)

Via gli stereotipi per Massimiliano Rosolino e Natalia Titova che non hanno mai dichiarato il loro amore con un semplice ed evidentemente noioso “Ti amo”, l’ha raccontato il campione di nuoto a Storie Italiane (foto). Una coppia che è apparsa dal primo momento diversa dalle altre, che non hanno bisogno di mostrare e infatti Rosolino commenta che più del Ti amo la dichiarazione d’amore vera e continua è stata quella di volere le loro due figlie. Dopo la prima bimba subito un’altra, desiderate, volute, forse anche con troppo entusiasmo, ha aggiunto scherzando ma sottolineando la difficoltà di essere genitori. Stupisce anche quando racconta che nel vedere le foto che passano a Storie Italiane si emoziona più per le immagini dei genitori che per le figlie. In realtà non è poi così strano, Rosolino è semplicemente sincero, scava in fondo e sente che il traguardo degli 80 anni del suo papà è importante, non così scontato. La famiglia, l’amore, gli ha cambiato la vita, tutto è iniziato nel 2006, era il mese di agosto, il loro primo incontro a Ballando con le Stelle, la prima prova in sala con Natalia Titova.

NATALIA TITOVA E MASSIMILIANO ROSOLINO PRIMA O POI ARRIVERA’ IL MATRIMONIO

Prima o poi diranno sì ma l’esigenza non è forte, lo faranno prima di diventare troppo anziani ma Rosolino confessa che gli unici motivi che possono convincerlo sono il viaggio di nozze e le sue bimbe che faranno da testimoni, consapevoli del momento importante per tutta la famiglia.





Milly Carlucci si accorse subito che Natalia e Rosolino si stavano innamorando. A Storie Italiane scorrono le immagini di 13 anni fa, di quei sabato sera che emozionavano prima loro due e poi il pubblico. Due persone così diverse e così simili si sono completate ma a Massimiliano sembra tutto così normale da non dire molto, non c’è molto da raccontare, niente di così eccezionale se non un amore che hanno costruito negli anni e con cura.