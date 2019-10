Antonella Clerici e Vittorio Garrone in luna di miele e la conduttrice riceve il regalo più bello (Foto)

Quante donne conoscete che sognando un bel regalo desiderano una cena golosa? Vittorio Garrone conosce benissimo Antonella Clerici e a Venezia la coccola nel modo giusto (foto). Romantici i giri in gondola, meraviglioso l’albergo in cui alloggiano ma ancora più soddisfacenti i pranzi e le cene. Questa volta zabaione caldo e tartufo “Vera libidine” scrive Antonella aggiungendo “Ogni tanto bisogna premiarsi e per me un regalo è una fantastica cena”. La Clerici e Garrone sono in luna di miele a Venezia, no non si sono sposati in gran segreto ma ogni loro viaggio sembra quello di nozze, sono innamoratissimi. Cosa festeggiano in questo periodo la conduttrice Rai e il suo compagno? Non si sa, forse solo la loro storia d’amore e non è poco. In gran forma e rilassata lei ha ormai cambiato stile, in valigia mette sempre una camicia e una delle gonne che ormai adora. E’ sempre più social Antonella Clerici e i fan non possono che apprezzare.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE A VENEZIA

Venezia è una delle città più romantiche d’Italia, di certo entrambi l’avranno visitata più volte ma in coppia, loro due insieme. È ben diverso, tutto ha un altro sapore. Che sapore avrà lo zabaione caldo con il tartufo? Sembra sia davvero una prelibatezza unica, un abbinamento che in pochi avrebbero immaginato, il tartufo va su ben altri piatti, di certo non dolci e invece è da provare.

Antonella Clerici e a Venezia con Garrone





“Divertiti anche per me te lo meriti siete meravigliosi insieme finalmente hai trovato l’amore della tua vita e sei felice lunga vita insieme a voi due” scrive una delle follower interpretando il pensiero e l’augurio di molti. Presto la rivedremo in tv con lo Zecchino d’Oro e poi con Telethon ma bisogna attendere per scoprire i suoi nuovi progetti, non in Rai.