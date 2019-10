Antonella Clerici a Venezia con Vittorio Garrone tra pranzi golosi e baci dalla camera d’albergo (Foto)

Lontana dalla tv ma non dagli occhi del suo pubblico; Antonella Clerici ha imparato a utilizzare al meglio i social e sul suo profilo Instagram non fa mancare un po’ della sua vita privata e dei suoi impegni professionali. E’ vero che non ha un programma tutto suo su cui lavorare ma la sua agenda è ugualmente fitta. Ha scelto lei di dedicarsi di più alla famiglia, agli affetti più cari e prima di tutto a Maelle e Vittorio Garrone. Magari non pensava di avere così tanto tempo da dedicare alle cose più bella della vita e adesso che può ne approfitta. Antonella Clerici è a Venezia con il suo compagno. Dopo averla vista alla festa per gli 80 anni del settimanale Oggi non si è fermata e continua a godersi quanto di bello le ha riservato la vita, nonostante qualcun altro vorrebbe toglierle il sorriso. Chi l’ha sempre seguita in tv adora avere sue notizie sui social, vedere le foto dei suoi viaggi, ciò che sceglie.

ANTONELLA CLERICI UN PRANZO DOLCE A VENEZIA

I follower chiedono le sue foto a Venezia e la conduttrice non si fa pregare. Occhiali da sole e può permettersi di apparire senza un filo di trucco, consapevole ma indifferente alle critiche inutili. Golosa lo è sempre stata e da un po’ anche di dolci, a Venezia il suo pranzo è a base di gelato e dolcezze. “Guardare sempre in alto” è la sua frase con cui confessa tutta le felicità e poi arriva la foto che stupisce.





Antonella Clerici in accappatoio forse non l’avevamo mai vista, di certo non sui social. Niente di scandaloso, è più coperta che mai, si prepara per la notte, è nella sua camera d’albergo a Venezia e dà la buona notte a tutti. E’ evidente che il contatto con il pubblico manchi a lei, ma non occorrerà attendere molto.