Al Bano racconta come ha creato la tenuta di Cellino per amore di Romina Power (Foto)

La storia d’amore tra Al Bano e Romina Power anche se finita sarà sempre presente perché l’ex coppia d’oro è stata legata per tutta una vita e lo è ancora (foto). Al settimanale Oggi il cantante leccese intervistato durante la vendemmia a Cellino ha raccontato anche del perché ha iniziato a costruire quello che poi è diventato un resort, la tenuta Carrisi. Al Bano non ha sempre amato la sua terra, da giovane non era come oggi ma quei terreni li ha acquistati per amore di Romina. Il villaggio in cui c’è anche la sua casa l’aveva promesso a suo padre ma tutto è iniziato quando ha portato per la prima volta la Power in quei luoghi, è lei che si è innamorata subito di quella natura, di quella meraviglia. La famiglia Carrisi viveva in paese, era una vergogna abitare in masseria, non la pensava così la donna che stava per sposare.

ROMINA POWER SI INNAMORO’ SUBITO DEL BOSCO E DELLE TERRE DI CELLINO SAN MARCO

“Arrivammo a Cellino, allora vivevamo in paese. La portai a vedere questo bosco e le terre qui intorno, che erano allora una masseria molto grande. Mi disse: perché non compri questa bellezza? Comprai per lei” e mentre i giornali scrivevano che lui avrebbe costruito una villa hollywoodiana buttando giù il bosco, in realtà inizia con Romina il suo progetto. “Ho comprato questa terra per conservarla al suo stato naturale con tutte le sue eccezionali meraviglie. Quando sono venuto a vivere qui con Romina, eravamo veramente isolati e piano piano abbiamo costruito tutto noi con l’aiuto di un mastro muratore”.





Tutto poi è diventato un resort e la sua casa non è staccata perché chi arriva lì per trascorrere qualche giorno di vacanza è un suo ospite. “Era il 1975. Quando gli amici dei miei figli vennero a trovarci con i loro genitori, si innamorarono e volevano soggiornare qui. Io e Romina iniziammo a ristrutturare e siamo arrivati ad ospitare anche 50 famiglie americane diventando per loro una Little America. Da lì l’idea di aprire al pubblico per condividere questo angolo di paradiso. L’hotel si chiama Hotel Felicità”. Tutto lì parla di Al Bano e Romina Power.