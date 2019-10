Asia Argento e Andrea Preti insieme, dopo la sofferenza si parla d’amore e lui risponde (Foto)

Sono bastate poche ore di gossip sulla presunta nuova coppia formata da Asia Argento e Andrea Preti per fare intervenire lui sull’argomento (foto). Mentre tutti eravamo sorpresi nell’immaginare la nuova coppia l’ex di Claudia Gerini ha provveduto a fermare tutto e anche con una certa durezza. Di recente Andrea è stato ospite a Storie Italiane dove ha confessato la sua attuale castità, un principio importante da cui è partito dopo alcune delusioni, forse soprattutto dopo la fine della storia d’amore con Claudia Gerini. Ricordiamo bene anche gli scandali che hanno coinvolto negli ultimi periodi Asia Argento, la sua sofferenza per la morte del compagno e poi la relazione con Fabrizio Corona finita in brevissimo tempo. Entrambi stanno bene e c’è chi li voleva fidanzati ma l’ex naufrago de L’Isola dei famosi ha già chiarito tutto.

ANDREA PRETI SMENTISCE LA RELAZIONE CON ASIA ARGENTO

Il gossip pensava che i due stessero insieme da qualche settimana ma che non avessero al momento alcuna intenzione di rivelarlo agli altri. Un amore per la prima volta riservato senza nessuna foto social né tracce varie in giro. Tutto è apparso subito un po’ strano e infatti ci ha pensato lui a dire la verità. “Asia Argento e Andrea Preti, quasi amore. Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane” si legge nelle chicche di gossip della rivista Chi.





Su Instagram Preti ha immediatamente smentito tutto. Dopo avere negato il legame con l'attrice e regista ci tiene a far sapere che è single, che quindi prosegue la sua intenzione di trovare la donna giusta.