Problemi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Lui si rivolge all’avvocato e lei scrive uno strano post (Foto)

Stavamo ancora applaudendo all’armonia che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati in grado di creare anche dopo la loro separazione che arriva un gossip che ci spiazza (foto). La showgirl calabrese aveva chiarito che non sarebbe mai tornata con l’ex marito ma che stima e affetto erano immutati, l’imprenditore è il figlio del suo Nathan Falco. La rivista Oggi invece rivela che Briatore si sarebbe rivolto a un avvocato per “contenere le esuberanze” dell’ex moglie. Di cosa si tratta? Facciamo un passo indietro e ricordiamo la storia d’amore di Elisabetta con Francesco Bettuzzi, niente di strano se non che avevamo tutti capito che non era finita nel migliore dei modi. Un dolce riavvicinamento tra i due ex coniugi aveva fatto poi sperare a molti che la famiglia stava per riunirsi ma la chiarezza della Gregoraci è stata esemplare. Ci ha pensato poi il gossip a mostrare le foto di quello che sembrava un nuovo viaggio insieme tra la Gregoraci e Bettuzzi, destinazione Lampedusa. Quindi si era immaginato un possibile ritorno di fiamma ma c’è un altro gossip.

ELISABETTA GREGORACI E IL SUO STRANO POST SU INSTAGRAM

Sempre la rivista Oggi ha parlato di un terzo incomodo, un’altra persona che quindi non è Bettuzzi ma nemmeno Briatore. Un nuovo misterioso compagno? L’ipotesi dovrebbe essere questa con annessa anche la presunta reazione di mister Billionaire. Briatore sembra che si sia rivolto al suo legale, Annamaria Bernardini De Pace, per verificare la situazione. La notizia appare strana.





Intanto, nelle ultime ore su Instagram Elisabetta Gregoraci ha postato la frase: “Delusa? No, schifata da certa gente”. A chi si riferisce la showgirl e conduttrice? Presto ne sparemo di più ma intanto il gossip immagina e fa immaginare. Dura la vita dei vip, situazioni normali ingigantite dai pettegolezzi che tutti possono leggere.