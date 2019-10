Michelle Hunziker emoziona con un video del matrimonio con Tomaso: immagini dolcissime

In occasione del suo quinto anniversario di matrimonio, Michelle Hunziker ha deciso di pubblicare sui social le immagini di quel giorno. Era il 10 ottobre del 2014 e lei e Tomaso Trussardi sono diventati marito e moglie. Il secondo matrimonio per Michelle ricco di emozioni anche perchè il 10 ottobre è il compleanno della piccola Sole! Un giorno davvero unico che Michelle rivive con il video di quei momenti. Colonna sonora la voce bellissima di Aurora Ramazzotti, che ha avuto in dono questo talento dal suo papà di certo. E poi le immagini di Michelle alle prese con trucco e parrucco, quelle di Tomaso mentre si prepara per arrivare al palazzo dove è stato celebrato il matrimonio. Una cerimonia ricca di emozioni per Michelle e Tomaso che la Hunziker ha voluto ricordare nel giorno del loro anniversario.

MICHELLE HUNZIKER FESTEGGIA 5 ANNI DI MATRIMONIO: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL

Ed ecco il messaggio di Michelle sui social:

Che giornata davvero speciale… In questo video c’è tutto il mio Amore…c’è tutto ciò che amo…quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano…nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma❤️❤️❤️ desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!

Rivediamo quindi quelle emozioni con il video che Michelle ha postato sui social!

Quante emozioni! Per la prima volta si vedono anche delle immagini inedite del matrimonio di Michelle e Tomaso che non erano mai state mostrate prima. Dalla cerimonia alle letture dei parenti e degli amici. E poi l’abbraccio di Tomaso con la bellissima Aurora, l’arrivo della piccola Sole, lo scambio delle promesse, le fedi. I sorrisi e le lacrime di parenti e amici e per finire il bagno di folla che ha accolto Michelle e Tomaso dopo le nozze.

Rivediamo anche alcune immagini di quella giornata

Ancora tanti auguri a Michelle e Tomaso per i primi cinque anni di matrimonio!