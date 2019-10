Walter Nudo grande assente all’#atomicwedding manda un messaggio speciale ad Andrea Mainardi e Anna Tripoli

Tantissimi gli invitati al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli arrivati direttamente dalla terza edizione del Grande Fratello VIP. Come ricorderete infatti lo scorso anno lo chef ha partecipato al reality di Canale 5 arrivando secondo. E proprio al primo posto si era classificato Walter Nudo che tra l’altro è stato il concorrente con il quale Andrea Mainardi nella casa ha legato maggiormente. E’ quindi chiaro che molti dei fans dello chef si siano accorti dell‘assenza di Walter Nudo che non era tra i presenti. Chiaramente era però tra gli invitati ma non ha potuto partecipare al grande evento. Ha deciso però di mandare un dolce messaggio per gli sposi e lo ha fatto tramite social.

Chi segue Walter Nudo sa che in questo periodo l’attore è in California ed era quindi chiaro pensare, visto che l’ultimo suo video risale a poche ore fa, pensare che non sarebbe tornato in Italia per il matrimonio di Andrea Mainardi.

Ma vediamo la dedica d’amore che Nudo ha fatto sui social per il suo amico e per la Tripolina!

WALTER NUDO ASSENTE AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI MANDA UN DOLCE MESSAGGIO

Ecco le parole di Nudo dai social:

Oggi è un giorno speciale per Andrea ed Anna!

Oggi celebrano la loro unione!

Per il loro STRAORDINARIO AMORE, Oggi è e sara’ sempre “ The Day “ !

Che questa unione Cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide,

Che l amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili

Che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada

Che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa!

e ….

Che Dio sia sempre tra di voi!

All blessings today and forever to Andrea e Anna’ s bond!

YOU GUYS ROCK 🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #andreamainardiofficial @andreamainardiofficial #love

Davvero belle parole quelle di Walter Nudo per il suo grande amico Andrea!