Romina Power ha litigato con Al Bano? Lei risponde vomitando stanca di tante parole (Foto)

Sul profilo Instagram di Romina Power leggiamo che il 26 ottobre sarà con Al Bano ad Atlantic City e che di recente la coppia è stata a Sidney, come mai Riccardo Signoretti, direttore della rivista nuovo, parla invece di un addio tra i due? Pochi giorni fa a Mattino 5 Signoretti ha lasciato tutti senza parola anticipando sicuro che Romina Power non aveva più intenzione di cantare accanto al suo ex marito. Dopo aver letto in giro su Internet questa notizia la diretta interessata è esplosa con una faccina che vomita suggerendo ai follower di non credere a una sola parola. Dunque, sarebbe tutto falso, non è vero che la Power ha confidato “in una lunga e sentita intervista al settimanale Nuovo Tv” che ha deciso di non cantare più con Al Bano. Ormai ci sembra davvero impossibile che i due ex coniugi possano tornare ad amarsi come un tempo ma questo non impedisce loro di essere dei nonni meravigliosi né di esibirsi in giro per il mondo.

AL BANO E ROMINA POWER PRONTI A DIVIDERSI ANCHE SUL PALCO?

Niente di più falso per Romina. “Cosa mi tocca leggere sul web. Tutte palle!!!” ha tuonato mostrando parte di un articolo che riporta la notizia data da Signoretti nel programma di Federica Panicucci. “Non credete a una sola parola” e per confermare tutto ha aggiunto anche l’emoji che vomita.

Al Bano Carrisi ha creato la tenuta Carrisi a Cellino San Marco per amore di Romina





Da dove arrivano quindi le voci di questo presunto desiderio della Power di volere abbandonare di nuovo tutto? Di contro ci sono le voci che attendono conferma della partecipazione di Al Bano e Romina in coppia e da concorrenti al prossimo festival di Sanremo condotto da Amadeus. Attendiamo come sempre il seguito.