Giulia Cavaglià e Francesco Sole: amore o solo business? Lui le dedica una canzone

Che cosa sta succedendo tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole? Davvero difficile comprendere che genere di rapporto ci sia tra i due. Si pensava che Francesco Sole e Giulia fossero una delle nuove coppie che l’autunno ci aveva portato e invece le parole di lui spiazzano. Poche ore fa infatti Francesco Sole ha registrato delle stories dove cerca di dare il suo punto di vista su quello che sta succedendo tra lui e Giulia dicendo che non sono fidanzati ma che lui le vuole molto bene e che in realtà le ha chiesto di diventare la sua fidanzata anche se lei non ha risposto. Il 25 ottobre uscirà una canzone che Francesco Sole sembra aver scritto proprio per Giulia, dedicata a lei, al suo presente e al suo passato.

Francesco Sole ha speso bellissime parole per Giulia, dicendo che le piacerebbe davvero moltissimo che lei diventasse la sua fidanzata ma che per il momento sono solo amici. Parole che non hanno affatto convinto tutte le persone che hanno seguito questa coppia nelle ultime settimane.Due amici non si baciano, non si svegliano a letto insieme, non fanno colazione in modo romantico…Solo Business? E’ questa l’accusa lanciata alla coppia proprio in vista dell’uscita del nuovo brano di Sole dedicato all’ex tronista di Uomini e Donne.

GIULIA CAVAGLIA’ E FRANCESCO SOLE STANNO INSIEME SOLO PER BUSINESS?

Ma poche ore fa Giulia sui social ha anche pubblicato in un paio di IG Stories, le conversazioni tra lei e Francesco, e non sembrano essere quelle di due amici visto che lui usa anche parole importanti e le dice che “la ama anche se ha le tette piccole” e che vorrebbe che fosse lì con lui perchè sente la sua mancanza…

Francesco ha inoltre speso bellissime parole per Giulia, dicendo che è una ragazza davvero speciale, che merita di trovare un grande amore. Sarà lui oppure no?

“ Giulia crede nell’amore, ma è l’amore che non crede in lei” è il ritornello del brano che sta per uscire, è possibile che grazie a Francesco Sole, Giulia trovi finalmente l’uomo che merita?