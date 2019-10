Romina e Marco Maddaloni tutti i dettagli del matrimonio: gli abiti bianchi, la madre testimone e i preparativi (Foto)

Ospiti a Vieni da me oggi Romina e Marco Maddaloni hanno emozionato e fatto ridere tutti raccontando del loro matrimonio (foto). Si sono sposati un mese fa, non hanno ancora visto foto e video del loro sì ma in tv tutti vogliono conoscere anche i dettagli. Abbiamo già visto Marco e Romina nei loro bellissimi abiti da sposa, il figlio vestito come il suo papà, anche con la stessa armatura. Spalliera e bracciale dorati, è Marco che ha voluto una giacca così speciale sia per lui che per suo figlio perché è un po’ il significato della sua vita. Dettagli in oro che però troviamo anche sull’abito di Romina. A Vieni da me le immagini mentre gli sposi si preparavano, emozionati. Il judoka campione del mondo tenta di rendere tutto meno romantico con le sue battute ma lui era il più emozionato di tutti. Per il suo sì a Romina ha scelto come testimone sua madre. Ha tanti amici, non sapeva chi scegliere fino alla fine ma poi ha pensato che “una mamma non ti tradisce mai”. Una scelta che Romina ha apprezzato molto perché anche lei è mamma.

IL MATRIMONIO DI ROMINA E MARCO MADDALONI NIENTE LANCIO DEL BOUQUET E LA TORTA DI 6 PIANI

Pioveva il giorno delle loro nozze ma sono felici per come si sia svolto tutto. Fanno sorridere quando consigliano come evitare una lista di invitati troppo lunga: basta invitarli un po’ in ritardo e chiedere di lasciare a casa i minori. Da 360 a 200 invitati circa, chissà se davvero hanno messo in atto i loro consigli. C’erano anche Paolo Brosio e Marina La Rosa, da L’Isola dei Famosi sono nate bellissime amicizie.





Una torta di 6 piani ma finta, confessa Romina ridendo. Non sono mancati i fuochi d’artificio mentre la sposa non ha voluto lanciare il suo bouquet, ha preferito consegnarlo a una sua cara amica evitando la tradizione. Ha rispettato invece la tradizione del ritardo della sposa, ben 1 ora di attesa.