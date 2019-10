Annuncio di matrimonio a Uomini e Donne: Edo e Chiara dal trono over all’altare con la benedizione di Maria

Ci sono molte persone che criticano il programma di Maria de Filippi pensando che sia tutto finto e che i sentimenti vengano messi in secondo piano a favore della visibilità e del business. Non è sempre così, anzi. Gli amori nati nello studio di Uomini e Donne sono tanti, famiglie che si sono formate con matrimoni e arrivo anche di bambini. Non a caso negli ultimi anni la redazione ci tiene anche a raccontare il “dopo”. E nella puntata di oggi 23 ottobre 2019 nello studio di Uomini e Donne sono arrivati Edo e Chiara, una coppia nata circa 8 mesi fa proprio nello studio del programma di Canale 5. I due hanno deciso di fare un passo importante e oggi pubblicamente è arrivata anche la proposta di matrimonio! Nozze in vista per Edo e Chiara innamoratissimi e uniti più che mai.

Oggi i due nello studio di Uomini e Donne hanno annunciato la data delle nozze ricevendo anche la benedizione di Maria de Filippi.

A UOMINI E DONNE UN ANNUNCIO SPECIALE: MATRIMONIO IN VISTA PER EDO E CHIARA

Le parole di Edo per la sua dolce Chiara dai rossi capelli: “Il 21 dicembre 2019 convoliamo a nozze. Io ho avuto 55 anni più o meno di storie più o meno interessanti. Siccome le mie storie sono state lunghe e sono scemate e poi Chiara sa che sto cercando una badante giovane e quindi mi sono detto che non conta da quanto tempo stai insieme, conta quello che provi quando stai con una persona e la vedi vicino a te“.

Parole dolcissime quelle di Edo che si è detto super contento di aver conosciuto Chiara a Uomini e Donne. Più taciturna anche in questa occasione Chiara che ha lasciato spazio al suo fidanzato che ha raccontato molti dettagli di questa dolce storia d’amore. Non servono del resto parole quando basta la luce che brilla negli occhi degli innamorati!