Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, misterioso il post pubblicato dalla figlia di Eros e Michelle (Foto)

Della storia d’amore romantica, solida e bellissima tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza parlano tutti, la coppia ha ricevuto da tempo anche la benedizione dei rispettivi genitori (foto). Ma in particolare è Michelle Hunziker che non vede l’ora di diventare nonna, di vedere sposati i due ragazzi, felice di vederli così bene insieme. C’è poi un dettaglio, una foto, un post che Aurora ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram: uno scatto in bianco e nero e il commento: “ 2 anni fa. Sdraiati sul prato a parco Sempione. – 3”. Il tempo passa in fretta, due anni d’amore e tante foto insieme ma è quel “- 3” che sta facendo sognare i loto fan, immaginare chissà cosa. Non vorranno mica sposarsi e rendere felicissima Michelle in così breve tempo? Immaginiamo proprio di no ma tutti sono sicuri si tratti di un evento importante, ma quale?

AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA FESTEGGIANO IL LORO ANNIVERSARIO

Goffredo e Aurora non stanno sempre insieme, lui studia a Londra e anche se di recente lei non ha resistito ed è volata dal suo fidanzato, vivono la loro storia divisi dagli impegni di entrambi e le tante emozioni. Sono il ritratto dell’amore, dimostrano che con un po’ di sacrificio si può vivere anche un rapporto a distanza, tutto per costuire il loro futuro.





Dopo poche ore dal famoso post il “- 3” di Aurora è diventato il “- 2” di Goffredo, quindi a breve sapremo di cosa si tratta. Convivenza o matrimonio chiede qualcuno ma non ci sembra davvero ci siano nozze imminenti. Magari si tratta semplicemente del ritrovarsi uno accanto all’altra. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è abituata da sempre al gossip che si interessa alla sua famiglia, ai paparazzi, ai curiosi. Ha imparato a sorridere di tutto questo oggi che è molto più sicura di se stessa e così ha riso anche quando una rivista ha pubblicato le sue foto a cena con i suoceri parlando di preparativi per il matrimonio e testimone già scelta.