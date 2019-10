Matteo Salvini replica a Elisa Isoardi, niente cellulari rotti e la sua password è facilissima (Foto)

Accade ancora una volta ai microfoni di Un giorno da pecora dove protagonista è ancora una volta la vecchia storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini (foto). Anche a distanza e senza più amore l’ex coppia riesce a creare il gossip e questa volta è la risposta del ministro alla sua ex fidanzata in merito al cellulare spiato più volte e fatto a pezzi. Telefonino a pezzi o rotto Salvini non ci sta e smentisce la conduttrice: nel suo cellulare non c’è mai stato niente di compromettente, niente che riguardasse donne al di là dell’amicizia, niente che potesse indurre a rompere telefoni per gelosia. Tutto il contrario di ciò che aveva invece raccontato la Isoardi facendo passare anche la sua bravura nell’intuire la password del suo fidanzato. Anche qui Salvini ha chiarito che non ci vogliono i servizi segreti per indovinare la password. Insomma, per lui era tutto alla luce del sole, per lei potevano arrivare i suoi 5 minuti dopo aver trovato chissà cosa nel cellulare.

A UN GIORNO DA PECORA LA RISPOSTA DI MATTEO SALVINI A ELISA ISOARDI

Elisa su Instagram aveva continuato ribadendo la gelosia felice di ritrovarla anche in tante altre donne. Insomma, lei come le altre, ma Matteo Salvini non ha capito forse l’ironia o magari l’ha capita benissimo. Tra due ex c’è sempre qualcosa di irrisolto ma sono personaggi famosi e chi non ha ascoltato Un giorno da pecora con ospite il ministro è giustamente curioso: “Non ci vogliono i servizi segreti russi per indovinare la mia password. Che la lsoardi ha guardato nel mio telefono l’ho scoperto grazie a voi. Nei miei telefoni ci sono tantissime cose di lavoro ma non c’è granché di interessante, ci sono cose tradizionali. Escludo che lei possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avevo relazioni più che amichevoli. Ma se l’ha detto avrà avuto le sue buone ragioni”.

Chissà se dopo questo botta e risposta si chiariranno al telefono, magari poi quella gelosa potrebbe giustamente diventare Francesca.