Costanza Caracciolo e Bobo Vieri genitori bis: Chi svela il sesso del nascituro

Li avevamo lasciati qualche settimana fa nello studio di Verissimo con la consapevolezza di voler allargare la famiglia e a quanto pare li ritroviamo in giro per le strade di Milano con il pancino di lei che si intravede. Parliamo di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. La notizia di una possibile seconda gravidanza era trapelata già qualche giorno fa anche se i diretti interessati non confermano e non smentiscono. Chi conosce la storia di Costanza e Vieri sa bene quanto la Caracciolo sia sensibile sul tema. Quando infatti era rimasta incinta del suo primo figlio, la notizia era trapelata nello stesso giorno in cui lei aveva scoperto di aver abortito. Una cosa che sconvolse l’ex velina che ha poi deciso di annunciare la gravidanza della piccola Stella solo quando tutto stava andando per il meglio, passato il periodo più difficile per una futura mamma.

E anche in questa occasione Vieri e Costanza hanno deciso di non parlare della loro vita privata. Ma dalla rivista Chi arrivano indiscrezioni circa questa seconda gravidanza tanto che nel numero in edicola questa settimana si svela anche il sesso del secondo figlio di Christian e Costanza.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA: ARRIVA IL SECONDO FIGLIO PER LEI E VIERI?

La rivista Chi pubblica una foto di Costanza e Bobo in giro per le strane di Milano con la piccola Stella nel passeggino. Secondo l’ingrandimento che si vede sulla rivista, si dovrebbe notare anche il pancino di Costanza. La Caracciolo al momento non ha voluto confermare queste notizie ma non ha neppure smentito.

Inoltre sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana si legge anche una indiscrezione relativa al sesso del bambino. Pare che dopo la nascita della piccola Stella, Bobo dovrà preparare ancora il corredino rosa visto che sta per arrivare un’altra femminuccia!

Aspettiamo una conferma ufficiale da parte di Bobo e Coco ( la Caracciolo usa spesso questo nomignolo sui social) per fare anche i nostri auguri alla coppia!