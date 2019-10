Costanza Caracciolo incinta del secondo figlio, spunta il pancino sotto il maglione (Foto)

Qualche settimana fa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri (foto) ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo hanno confidato che c’erano già i lavori in corso per un altro bebè, arriva adesso il gossip: Costanza Caracciolo è già incinta? Aggiungiamo il punto interrogativo perché non c’è stato nessun annuncio, anche se il dubbio che la splendida showgirl fosse già in dolce attesa nello studio di Verissimo era venuto anche a noi. Spuntano adesso alcune foto che pubblica la rivista Oggi e il settimanale indica il pancino di Costanza. Sotto il maglione c’è davvero un ventre di nuovo arrotondato? L’ipotesi è forte, l’interrogativo è d’obbligo ma c’è già chi fa gli auguri alla coppia. Sono meravigliosi insieme la Caracciolo e Vieri, un misto di simpatia e amore ma soprattutto sono entrambi pazzi della loro piccola Stella. Costanza è una mamma dolcissima ma la vera sorpresa è l’ex calciatore, sembra nato per fare il papà.

COSTANZA CARACCIOLO COL PANCINO SOSPETTO DEL SECONDO FIGLIO

Tra loro c’è un equilibrio perfetto ma lo sarebbe ancora di più con la realizzazione del nuovo desiderio, un fratellino o una sorellina per Stella. Già le parole dette a Verissimo erano apparse strane, confidare con sorrisi enormi che stavano provando ad avere un altro figlio ha aumentato il dubbio già dato dal vestito che copriva le forme della mammina.





La coppia beccata dai paparazzi mentre passeggia con la carrozzina sembra nascondere un dolce segreto. “A guardare queste foto […] sembra proprio che i lavori siano ben avanzati. Sotto il pull nero di Costanza, infatti, si nasconde un pancino già bello rotondo” ha scritto Oggi ma noi attendiamo l’annuncio. “Ma se la coppia è tanto felice perché questi musi lunghi per strada? Semplice, talvolta gli ormoni della gravidanza giocano brutti scherzi. Ma la gioia è dietro l’angolo” si legge sempre su Oggi come se la gravidanza fosse ormai certa.