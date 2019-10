A Verissimo Costanza Caracciolo e Bobo Vieri raccontano il parto ma in due modi diversi (Foto)

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Verissimo sono più o meno come li avevamo immaginati, oltre che bellissimi insieme un trionfo di allegria, pazzi entrambi della loro piccola Stella (Foto). E’ la prima intervista che la coppia ha concesso e non poteva che essere l’amica Silvia Toffanin a raccontare a tutti il loro amore. Iniziando con l’annuncio con cui hanno concluso la loro intervista ci viene il sospetto che Costanza Caracciolo possa essere già in dolce attesa del secondo figlio. Hanno dichiarato che stanno lavorando al loro dolce progetto e la sicurezza con cui hanno parlato della famiglia da allargare ci fa pensare ad un imminente bella notizia. Intanto, hanno raccontato, ognuno a modo proprio, come è andato il parto. “Traumatizzante” ha subito confessato Costanza ma il vocione di Vieri ha fatto ridere tutti con un “Tutto a posto il parto”. I conti non tornano ed ecco la verità su quei momenti.

COSTANZA CARACCIOLO RACCONTA I GIORNI PRIMA DEL PARTO

Non è stato un parto semplice e non è stato un parto veloce per la splendida Caracciolo. La piccola Stella non si decideva ad arrivare dopo due giorni di induzioni e anche di più di contrazioni. Ha sofferto molto Costanza, un travaglio lungo per poi giungere ugualmente al parto cesareo. A sua difesa Bobo ha aggiunto che lui è rimasto quattro giorni in ospedale accanto alla sua compagna, ha dormito accanto a lei ogni notte e magari sono pochi i mariti che lo fanno.





Risate e tanto amore per la coppia che sta insieme da poco più di due anni. Si sono sposati in gran segreto, hanno deciso tutto in un attimo, erano solo in quattro, loro due e i testimoni. Da quel giorno Vieri non toglie mai la fede, per lui un simbolo importante. Non sono per niente romantici, pochissime le dichiarazioni d’amore se non quelle rivolte alla loro bambina, per il resto è un amore pieno di azioni concrete e bellissime.