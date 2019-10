Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Verissimo rivelano: “Siamo al lavoro per allargare la famiglia”

Nuova formula per l’edizione 2019/2020 di Verissimo con Silvia Toffanin pronta a ospitare nel suo salotto coppie vip molto amate. Dopo Alessandro Matri e Federica Nargi questo sabato pomeriggio ci sarà una nuova amatissima coppia del mondo dello spettacolo. Ospiti della puntata di Verissimo del 5 ottobre 2019, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo per la prima volta insieme in tv dopo la nascita della piccola Stella. Per Vieri e Costanza è anche la prima volta sul piccolo schermo dopo il matrimonio di cui si sa ancora veramente pochissimo. Vedremo per la prima volta delle immagini a Verissimo? Scopriamolo con le prime anticipazioni.

IL MATRIMONIO DI COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI: IL COMMENTO A VERISSIMO

Proprio in merito al matrimonio top secret, Vieri ha raccontato: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. Una vera delusione per tutti i fans che aspettavano di vedere le emozioni del bomber alle prese con il giuramento di amore eterno per la sua Costanza! Ma l’importante è chiaramente che l’amore sia nato tra di loro e che il matrimonio sia stato celebrato, tutto il resto è solo un dettaglio…In merito a questa decisione Costanza rivela: “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!” .

Vieri raggiante spiega di essere cambiato tantissimo da quando Stella è nata: è la cosa più importante per lui ed è felice che somigli a Costanza per quello che riguarda l’aspetto fisico! Bobo e Costanza adesso sperano di allargare la famiglia e rivelano che ci stanno già lavorando.

Cosa sogna papà Bobo per la piccola Stella? “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi (ride, ndr) sceglierà lei cosa vorrà diventare ” ha commentato l’ex calciatore.